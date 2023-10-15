عمرو سعد يغيب عن السباق الرمضاني هذا العام.. ورسالة لجمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان عمرو سعد خلال منشور له على حسابه الخاص بـ”فيسبوك” عن عدم تواجده في موسم دراما رمضان 2024، وتأجيل مشاريعه الدرامية لموسم 2025.

ونشر عمرو صورة لتعاقده على المسلسل الجديد لموسم 2025، وعلق عليها قائلاً: “جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل شهر رمضان 2024، ويتم من دلوقتي الاستعداد لمسلسل ضخم يليق بالثقة الكبيرة اللي أخدتها من محبتكم على مدار 3 سنوات متتالية، إلى اللقاء إن شاء الله في رمضان 2025 مع شركاء النجاح الصباح إخوان على مجموعة قنوات MBC”.

يذكر أن عمرو سعد شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل “الأجهر”، وحقق به نجاحًا ملحوظًا في الماراثون الدرامي الرمضاني.

وضم المسلسل العديد من الفنانين مع عمرو سعد، منهم: درة، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، أنوشكا، سارة سلامة، عارفة عبد الرسول، أحمد صفوت، أحمد مجدي، نور النبوي، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وتحت قيادة المخرج ياسر سامي.

وتدور أحداثه حول يوسف الذي يتعرض للاتهام ظلمًا بقتل والدته، وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوي، الذي يساعده أن يغير هويته ويصبح مصطفى الأجهر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عن إخوته والسعي لمعرفة قاتل والدته وكشف الغموض المحيط بماضيه.