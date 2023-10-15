“كارثة علاقات عامة”.. خبير ملكي يحذر من مذكرات ميغان ماركل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الضجة التي أحدثها الأمير هاري بكتاب مذكراته Spare، بدأت العائلة البريطانية المالكة تعاني من القلق والتوتر بعد التقارير الأميركية التي تحدثت عن رغبة زوجته ميغان ماركل بإصدار مذكراتها على شكل كتاب أيضاً.

وأكدت تقارير صحفية أن دوقة ساسكس تكتب بالفعل سيرتها الذاتية، كما فعل زوجها الأمير هاري، ولكنها لن تنشرها هذا العام أو العام المقبل، وهذا ما يثير قلق وارتباط العائلة البريطانية المالكة، ويصف الإعلام البريطاني الأمر بأنه “مكيدة” و”استغلال”.

وفي هذا الإطار، خبير العلاقات العامة إدوارد كورام جيمس أن “إصدار كتاب مذكرات ميغان سيكون كارثة علاقات عامة لأن الناس سئموا من سماع أخبار عائلة ساسكس المثيرة للجدل”.

وأضاف الخبير في حديثه مع صحيفة Express: “سأفاجأ إذا أصدرت ميغان سيرتها الذاتية في أي وقت خلال السنوات القليلة المقبلة، فلا يجب ان تنشر سيرة ذاتية عندما يكون العالم قد سئم من الاستماع إليك.. الاهتمام بدوقة ساسكس ينخفض حاليا والناس لا تصدق أغلب كلامها وتمتعض من تصرفاتها.

وأشار إلى أن الانتقادات الموجهة إلى الفيلم الوثائقي Harry & Meghan، والبودكاست الذي وصفه بفاشل على Spotify، ورد الفعل العنيف على بعض أحداث ظهورهم الأخيرة، يمكن أن يؤثر على مذكرات ميغان، ومن المؤكد أنه “في مرحلة ما، سيرتفع الاهتمام بالزوجين الملكيين مرة أخرى، ويجب على ميغان الانتظار حتى تلك اللحظة”.

ونصحت الخبير الملكي، دوقة ساسكس باستخدام مذكراتها “للاعتذار للجمهور عن أخطائها المؤسفة”.