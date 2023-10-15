أمنية مؤثرة من منى زكي لأطفال غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة منى زكي خلال خاصية القصص القصيرة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة رسمة لطفل صغير ينظر إلى آثار الدمار الناتج عن قصف غزة مع جملة عبرت بها عن حزنها لما يحدث في غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني مؤكدة دعمها لهم.

وكشفت منى عن أمنيتها النابعة من خوفها على الأطفال الصغار كاتبة: “ليتني أستطيع أن أخبئ الأطفال في قلبي ريثما تنتهي الحرب”.

كما نشرت صورة أخرى مكتوباً فيها دعاء لأهل فلسطين قالت فيه: “يارب غزة وأهلها في حمايتك وأمانك يارب كن لهم عونًا ونصيرًا يارب أنزل عليهم الطمأنينة والسكينة”.

وخلال اليومين الماضيين قام عدد كبير من النجوم بتحويل صفحاتهم الشخصية إلى منصات للدفاع عن الشعب الفلسطيني ودعمه ضد المجازر التي ينتهجها الجيش الصهيوني بقصف المنازل وقتل الأطفال وترويع الآمنين وسط صمت دولي مريب ودعم أوروبي غريب للمجازر الصهيونية في القطاع.

كما قام عدد من النجوم بتدشين مبادرات لدعم الشعب الفلسطيني وتقديم التبرعات لمساندتهم في محنتهم.