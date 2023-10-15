إنتقادات لاذعة لـ حورية فرغلي بسبب هذا الفيديو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة حورية فرغلي على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو ظهرت فيه بعد استيقاظها من النوم توجه فيه رسالة إلى جمهورها مؤكدة أنها اشتاقت لهم وكانت تمسك في يدها كوباً تحتسي فيه النسكافيه، وهو ما عرضها لانتقادات لاذعة من جمهورها، حيث اعتبر جمهورها الفيديو غير مناسب خاصة مع الأحداث التي تجرى في فلسطين، حيث كان لابد أن تستغل عودة صفحاتها المسروقة بعد انقطاعها عن السوشيال ميديا طوال الفترة الماضية، في دعم القضة الفلسطينية

وعلق الجمهور قائلين: “مش وقته خالص غزة تحت القصف وبتُباد ومجازر جماعية لا مياه ولا نور.. أنتو في عالم موازي والله”.

وجاءت انتقادات الجمهور لحورية رغن أنها كانت قد نشرت فيديو في وقت سابق أعلنت فيه تضامنها مع ما يحدث في فلسطين، وضحايا الكيان، قالت في: “أنا بعمل الفيديو ده تضامن مع شعب فلسطين الحبيب وقلبي كله حزن وبيتقطع من اللي أنا بشوفه، ويا رب فك كربهم وينصر أهلنا في فلسطين.. الأطفال اللي بيموتوا مش ذنبهم حاجة والناس مش ذنبها حاجة اللي بتروح ضحايا من غير ما تعمل أي حاجة، معقولة الناس تروح ضحايا حد عمل حاجة غلط هما ذنبهم إيه الناس دي تموت، يعني انتوا بتحاسبوا شعب بسبب فئة غلطت حرام الناس اللي بتموت دي يا جماعة”.

واستكملت حورية فرغلي حديثها: “أنا مليش في السياسة خالص ولا بتكلم فيها بس والله العظيم لأول مرة، لازم جامعة الدول تتكلم وتعمل حاجة واحد يحاسب البلد كلها، وحرام الأطفال اللي بتموت دي اللي مش ذنبها إنها جت الدنيا تخرج وتدخل الدنيا بمزاجنا إحنا”.