“لا أستطيع الانقطاع عن عملي”.. محمد رمضان يرد على منتقدي تجاهله الحرب في غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد رمضان على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو من إحيائه حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وعلق رمضان على الفيديو معتذراً عن عدم تفاعله مع الأزمة الفلسطينية في وقتها قائلاً: “لا أستطيع الانقطاع عن عملي نظراً لالتزامي بعقود مع شركات عالمية، ولكن لم ولن أنسى إخوتي الفلسطينيين بالدعاء حتى قبل حفلاتي خارج المنطقة العربية”.

وأضاف: “أنا وكل فريق عملي ومؤسستي تعمل منذ ثلاثة أيام لإرسال المعونات اللازمة لهم.. وفي صلاة الجمعة الماضية هنا في كوت ديفوار طلبنا من إمام المسجد الدعاء للشهداء من النساء والأطفال وأن يصبر قلوبنا جميعاً”.

وقام رمضان بتغيير صورة بروفايل حسابه في “إنستغرام” ليضع للمرة الأولى صورة غير صورته حيث وضع صورة مكتوباً عليها باللغة الإنكليزية “لا للقتل”.

من ناحية أخرى، تم سحب فيلم “ع الزيرو” لمحمد رمضان من دور العرض المصرية، بعد منافسته في موسم أفلام عيد الأضحى وأفلام صيف 2023 على مدار الأسابيع الماضية.

وحقق فيلم “ع الزيرو” خلال سبعين يوماً هي فترة عرضه في دور العرض المصرية، إيرادات منخفضة، حيث حقق في آخر ليلة عرض له 72 جنيهًا فقط، ليصبح إجمالي إيرادات الفيلم قبل سحبه 13 مليوناً و522 ألفاً و210 جنيهات فقط وهو يعد أقل أفلام محمد رمضان تحقيقاً للإيرادات.

ضم فيلم ع الزيرو العديد من الفنانين مع محمد رمضان، منهم: الطفل منذر مهران، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، إيمي إسلام، محمد لطفي، تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل.