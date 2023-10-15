الكشف عن تحضيرات سمية الخشاب لمسلسلها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل الفنانة سمية الخشاب هذه الأيام زيارة مواقف سيارات الأجرة والميكروباص في مناطق مختلفة من القاهرة لمعرفة كواليس وتفاصيل التعامل في هذه المهنة والمصطلحات التي يتم تداولها بين سائقي السرفيس.

وكشفت بعض المصادر أن زيارات سمية لمواقف السرفيس تأتي ضمن تحضيراتها لمسلسلها الرمضاني الجديد “بـ100 راجل”، حيث يدور في إطار اجتماعي شعبي وتجسد فيه شخصية فتاة شعبية واسمها غالية تعمل سائقة ميكروباص.

وتواصل سمية الخشاب حالياً عقد جلسات مكثفة مع المؤلف محمود حمدان والمخرج إبرام نشأت، ومسئولى شركة الإنتاج لترشيح أبطال العمل والتعاقد معهم.

وكانت سمية الخشاب قد كشفت في تصريح سابق لـ”لها” عن عودتها الى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات منذ أن قدّمت مسلسل “موسى” مع الفنان محمد رمضان عام 2021.

وقالت سمية إنها تعاقدت على بطولة مسلسل “100 راجل” لتخوض به دراما رمضان 2024، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت.

وأكدت الخشاب في تصريحاتها أنها ستنضم قريباً الى جلسات التحضير للمسلسل قبل البدء بتصويره.