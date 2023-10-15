شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تشيد بمسلسل "صوت وصورة" بعد عرض الحلقة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النجمة إسعاد يونس، بمسلسل صوت وصورة للنجمة حنان مطاوع بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل، أمس السبت، وكتبت عبر حسابها على فيس بوك، أسماء أبطال العمل بتعليق"برافو".

عرضت قناة dmc عرض أولى حلقات مسلسل "صوت وصورة" للنجمة حنان مطاوع أمس السبت في تمام الساعة 8 مساء وعرضت على منصة watch it الإلكترونية قبل يوم من عرض الحلقة.

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.