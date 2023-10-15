شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تجدد قصرها بـ70مليون دولار.. جارها ليوناردو دى كابريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اهتمت المواقع العالمية مؤخرًا برصد تجديد قصر كيم كاردشيان الجديد، والذى تكلف 70 مليون دولار من أجل ظهوره بالشكل الفخم الذى بات يظهر به خلال الصور الذى تداولتها المواقع العالمية، لأحد أثرى المشاهير حول العالم، وذلك بعدما بذلت مجهودًا كبيرًا من أجل تحويل قصرها في ماليبو إلى تحفة صممت فيها ممر لإيصالها لشاطئ خاص بها.

كما أن جيرانها من الدرجة الأولي فيكفى أن أقرب قصر لها مملوك من قبل ليوناردو دي كابريو.



قصر كيم

من ناحية أخرى سبق وحرصت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكى كيم كاردشيان، البالغة من العمر 42 عامًا، على حضور فعاليات عرض فيكتوريا بيكهام بأسبوع باريس لربيع وصيف 2024.

وارتدت فستان ساتان أرجوانى مصمم بخط عنق مجوف، وانضمت إلى نجمة تلفزيون الواقع الممثلة باميلا أندرسون، 56 عامًا، التي كانت ترتدي فستان زهرى مع حذاء بكعب عالٍ .



قصر كيم