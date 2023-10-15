شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال وشيرى عادل وعمر الشناوى أبطال مسلسل الوصفة السحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنانون إسلام جمال وشيرى عادل وميريهان حسين وعمر الشناوى في مسلسل يحمل اسم "الوصفة السحرية"، وشارك الفنان إسلام جمال جمهوره صورة من كواليس تصوير العمل وهو من إخراج خيري سالم.

وعلق قائلًا على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك: مسلسل الوصفة السحرية (لزواج ناجح).. إخراج خيري سالم وإنتاج بيتر ميمي، مدير التصوير محمد سمير، منتج فني عامر عبد العاطي، فؤاد صالح، رامي نبيل، ستايلست إيناس عبد الله تأليف هانى سرحان .





وفى سياق آخر يعرض له حكاية "ما تيجى نشوف" الذى يشارك في بطولتها كلا من هنا شيحة، أحمد جمال سعيد، نبيل عيسى وعدد كبير من الفنانين، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيرى، على قناة on.

ويواصل إسلام جمال تصوير مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى، حيث صور إسلام عدة مشاهد التي تضمنت امتضاده للخيل حيث أن دوره محورى في العمل ويتطلب ركوب الخيل في أغلب الأحيان.

وينتظر إسلام جمال عرض فيلم "السرب" مع النجوم أحمد السقا وآسر ياسين وشريف منير ودياب، والذى انتهى من تصويره منذ فترة، من إخراج أحمد نادر جلال، وكان مقرر طرح الفيلم الفترة الماضية ولكنه تأجل طرحه .

وكانت أخر أعمال إسلام جمال مسلسل "الأصلى" بطولة النجمة ريهام عبد الغفور، والذى عرض العام الماضى، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك في بطولته كلا من حمزة العيلى، أحمد بدير، ومنال سلامة، وأخرون، إخراج أحمد حسن .