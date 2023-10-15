شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات الفن ينعين الإعلامية جيزيل خورى: خسارة كبيرة للإعلام العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من النجمات الإعلامية اللبنانية، جيزيل خورى، التي رحلت صباح اليوم عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد معاناة مع مرض السرطان.

وكتبت يسرا: "مافيش كلام يوصف وجعي على فراقك يا أغلى الناس .. فقدت اليوم أعز أصدقاء عمري جيزيل خوري، تغمدها الله بواسع رحمته وألهمنا جميعا الصبر على فراقك".

وقالت إليسا: "ارتاح جسمك من كل الوجع والمرض وإن شاء الله روحك ترتاح لما ترجعي تلتقي بالشهيد سمير قصير بمكان ما فى لا حروب ولا مآسي ولا ظلم الله يرحمك جيزيل خورى"، فيما قالت هند صبرى: "خسارة كبيرة للإعلام العربى والعالمى الله يرحمها".

أما فيفى عبده، كتبت قائلة: "رحلت الإعلامية المميزة جيزيل خوري بعد صراع مع المرض حيث قضت حياتها المهنية دفاعا عن القضية الفلسطينية وعلى المستوى الشخصي لها مكانه غاليه في قلبي كان آخر لقاء معها في قناة بي بي سي في القاهرة رحمة الله عليكي".

ولدت جيزيل خورى في بيروت سنة 1961، بعد دراسات في الإعلام والتاريخ، انطلقت مسيرة جيزيل خوري الإعلامية عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال ال بي سي بعيد افتتاح القناة، وهي أول محطة تلفزيونية خاصة في لبنان، وقدمت على هذه الشاشة المحلية رامج ثقافية ووثائقية وسياسية، من أبرزها برنامج "حوار العمر".

ثم انتقلت خوري إلى قناة "العربية" الإخبارية بعيد افتتاحها عام 2003، وعملت فيها لسنوات عدة قدّمت خلالها برنامجي "بالعربي" و"ستوديو بيروت" وقدمت برنامجها الحواري "مع جيزال" على سكاى نيوز عربية في 2020 بعدما حاورت خلال مسيرتها أبرز الشخصيات اللبنانية والعربية من خلال برامجها على قنوات عربية مختلفة.



إليسا



فيفى عبده



هند صبرى