أحمد مكي يخوض السباق الرمضاني 2024 بالكبير الجزء 8

يواصل أحمد مكي حاليًا تصوير الجزء الثامن من مسلسل الكبير أو ي استعدادًا لطرحه خلال موسم رمضان المقبل، ومن المتوقع أن يتناول العديد من التفاصيل الاجتماعية والأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الحالية في إطار كوميدي للمواقف الشهيرة بطريقة أحمد مكي في الكبير أوي، حيث يجهز لحلقات مميزة تليق بمستوى العمل الذي أحدث نجاحًا كبيرًا لسنوات عديدة.

من هم طاقم عمل الكبير أوي الجزء السابع؟

وشارك في بطولة الجزء السابع من مسلسل" الكبير أوي" كل من: أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، سماء إبراهيم، كمال أبو رية، ومن تأليف مصطفي صقر ومحمد عز الدين، ومن إخراج أحمد الجندي.



قصة الجزء السابع

دارت قصة "الكبير أوي 7" حول حالة الفتور التي يعيشها الكبير بعد سنوات من زواجه بـ(مربوحة)، ويتعرض للكثير من المشكلات من الطرفين، وتزداد شكوك (مربوحة) في (الكبير)، معتقدة أنه يخونها مع إمرأة أخرى، ولكن (جونى) يتدخل وينصحهما بالذهاب إلى مستشارة علاقات زوجية تدعى «جميلة» مع محاولة (جوني) البحث عن ذاته، والعمل (لايف كوتش) بالمزاريطة.

وقد طرح أحمد مكي أغنية "ولعانة" وهي الأغنية الترويجية لـ مسلسل" الكبير أوي" الجزء السابع، واحتوى الفيديو كليب الخاص بها على عدد من أبطال العمل من بينهم أحمد مكي ورحمة أحمد التي تألقت بدور "مربوحة" في الجزء السادس من العمل، وذلك إلى جانب مصطفى غريب "العترة"، وحاتم صلاح "نفادي"، وعبد الرحمن ظاظا "طبازة"، وحسين أبو حجاج "أشرف".

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