أنغام تدعم فلسطين وتطالب بمساعدة أهلها للصمود وعدم الاكتفاء بالدعاء

القاهرة- الخليج 365
طالبت صوت مصر أنغام من متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعدم الاكتفاء بالدعاء فقط لأهالينا فى فلسطين وحذرت من الوقوع كفريسة لقلة الحيلة تجاههم حيث حثت على تقديم المساعدات التى تمكنهم على الصمود.
وكتبت أنعام عبر حسابها على انستجرام قائلة: "في الأيام الصعبة اللي زي دي سهل نقع فريسة لقلة الحيلة، لكن الحقيقة إننا نملك إننا نساعد ولو بشكل بسيط، بنك الطعام المصري بيقوم بدور هايل في جمع التبرعات وتوصيل المساعدات لأهلنا في فلسطين، زوروا حسابهم عشان تعرفوا تفاصيل التبرع: @egyfoodbank، وكمان الهلال الأحمر المصري فاتح باب التبرعات، تقدروا تعرفوا عنها تفاصيل أكتر من خلال حسابهم: @egyptianredcrescent، بدعوكم كلكم لنجدة أهل فلسطين مش بس بالدعاء لكن بالمساعدات اللي تقدرهم على الصمود".
وانفردت أنغام مؤخرا بحفلين متتالين حملا شعار كامل العدد ضمن مهرجان "ليلة العمر" الذى أقيم على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في دار الأوبرا الكويتية وشارك فى إحياء فعالياته عدد كبير من نجوم العالم العربي.
وخصت إدارة المهرجان أنغام بحفلين تلبية لرغبات معجبيها بالكويت ومختلف الجنسيات العربية وذلك عقب نفاذ تذاكر الحفل الأول بمجرد طرحها بساعات قليلة وهو ما تجاوز ضعف الطاقة الاستيعابية لعدد مقاعد الجمهور بالمسرح.
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