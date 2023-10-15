أحمد حلمي يعلق على الأحداث في غزة

القاهرة- الخليج 365
علق الفنان أحمد حلمي، على الأوضاع المحزنة في غزة، عبر حسابه على منصة إكس تويتر سابقاً.
وكتب: "المشاهد في غزة مرعبة أطفال بالمئات اتقتلوا وأصيبوا بحروق وجروح وفقدوا أطراف. أمهات وآباء مكلومين وأطفال مات إخوتهم وأهاليهم قدامهم، واتهدمت بيوتهم فوقهم مافيش أمان، ما فيش غذاء، ومافيش مياه، ولا أدوية ولا وقود ولا كهرباء لكن في حق ليهم في الحياة وحق علينا نساعدهم”.
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