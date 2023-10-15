أحمد حلمي يعلق على الأحداث في غزة

علق الفنان أحمد حلمي، على الأوضاع المحزنة في غزة، عبر حسابه على منصة إكس تويتر سابقاً.

‏وكتب: "المشاهد في غزة مرعبة ‏أطفال بالمئات اتقتلوا وأصيبوا بحروق وجروح وفقدوا أطراف. ‏أمهات وآباء مكلومين وأطفال مات إخوتهم وأهاليهم قدامهم، واتهدمت بيوتهم فوقهم ‏مافيش أمان، ما فيش غذاء، ومافيش مياه، ولا أدوية ولا وقود ولا كهرباء لكن في حق ليهم في الحياة وحق علينا نساعدهم”.

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