سيمون تحيي الذكرى الثالثة للفنان الراحل محمود ياسين

نشرت الفنانة سيمون ، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، تحيي فيه الذكرى الثالثة للفنان الراحل محمود ياسين، والذى تعاونت معه فى عدد من الأعمال الفنية المختلفة. وقالت سيمون : “الله يرحمه ويبارك في أسرته.. الفنان محمود يس اتشرفت بلقاءه والعمل معه”. قد يهمك أيضا: سيمون تكشف أسراراً عن حياتها الشخصية والفنية سيمون تؤكد أن فاتن حمامة اختارتها لفيلم "يوم مر ويوم حلو"

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