كيلي كلاركسون رفضت العمل مع ماريا كاري وهذا ما كشفته

ميرنا وليد - بيروت - تتحدث الفنانة الأميركية كيلي كلاركسون عن الوقت الذي رفضت فيه عرض الفنانة الأميركية ماريا كاري، وقالت الفنانة البالغة من العمر 41 عامًا قصة تبادل محرج للغاية بينها وبين ماريا، وأوضحت أيضًا أنها لم تقصد أبدًا الإساءة إلى مغنية "All I Want For Christmas Is You".



وقالت كيلي: "إنها تعرف أنني أعشقها، لأنني التقيت بها عدة مرات، ومن المحتمل أنها أدرجتني على قائمة أمنية لإبقائي بعيدًا". واعترفت بأنها "فعلت شيئًا غبيًا".

وتتذكر كيلي: "لقد جاءت إلى برنامج The Voice، وكنا نعمل معًا، وأحيانًا أقول كل ما في ذهني، ولا ينبغي لي أن أفعل ذلك". (ظهرت ماريا في البرنامج عام 2018 كمستشارة).

عندما اقترحت ماريا عرضًا أن يكتبا أغنية معًا، رفضتها كيلي. قالت: "لقد ابتعدت، وكان أصدقائي يقولون: هل تدرك أنك أخبرت ماريا كاري للتو بـ"لا؟"".

وأوضحت كيلي: "هذا ليس ما قصدته. قصدت أن أفضل كتابة بالنسبة لي لا تأتي في هذا السيناريو. أنا عادة وحدي. في كل مرة ترى اسمي على أغنية، كنت أكتبها عادةً بمفردي.

وأكدت: "أنا أحبك يا ماريا كاري".