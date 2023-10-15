مخرج فيلم آمبر هيرد الجديد يدافع عنها وهذه العبارة التي سحبها من فيلمها لحمايتها

ميرنا وليد - بيروت - كان لدى مخرج فيلم "In The Fire" للممثلة الأميركية آمبر هيرد الكثير من الأشياء الجيدة ليقولها عنها في مقابلة جديدة.



وتلعب الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا دور البطولة في الفيلم الذي تم إصداره حديثًا، والذي بدأ عرضه في دور العرض في 13 تشرين الأول/أكتوبر. ويمثل هذا أول مشروع كبير لها منذ انتهاء معركتها القانونية مع الممثل جوني ديب السابق.

وفي مقابلة جديدة، تحدث مخرج الفيلم كونور ألين عن العمل معها، ولقد رسم بعض أوجه التشابه الملحوظة بين الشخصية التي تلعبها في فيلمه وحياتها الحقيقية. وكشف كونور أيضًا عن أول شيء كان على آمبر أن تقوله له بعد انتهاء فترة وجودها في المحكمة لصالح جوني إلى حد كبير.

وحتى أن المخرج شارك سطرًا في الفيلم فكر في سحبه لأنه اعتقد أنه قد يتحول إلى ميم يؤذي آمبر، وقال كونور إن شخصية آمبر في الفيلم تواجه تحديات مشابهة لما واجهته الممثلة في الحياة الحقيقية، وقال: "لقد كانت تواجه رد فعل شعبي عنيف بسبب زواجها من جوني ديب منذ أن تقدمت بطلب الطلاق"، مضيفًا أنها واجهت بعض القسوة في موقع التصوير، وقال: "في هذا الفيلم، الشخصية الرئيسية هي قائل الحقيقة الشجاع الذي تؤدي قناعاته إلى جرها إلى الساحة العامة وجلدها وضربها. وهذا ما أراه في العنبر". أرى قائلًا للحقيقة لا يعرف الخوف، وقد أوصلتها قناعاتها إلى نسخة 2022-2023 من ذلك، والتي يتم جرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق عالمي ملحمي.

وفيما يتعلق بموضوع الوقت الذي قضته في المحكمة مع جوني، تذكرت كونور أن آمبر اعتذرت له عما قد يعنيه ذلك.

وقال: "أول شيء خرجت به من فمها كان: أنا آسفة للغاية لحدوث هذا وأن أمتعتي الشخصية قد تضر بالفيلم. لقد اتصلت بي للاعتذار وهذا يخبرني بكل ما أريد معرفته عن شخصيتها".

وتابع قائلاً: "وقد بدا الأمر سرياليًا جدًا أن يكون لديك هذا الشخص الذي مر للتو بكل ما مرت به وهو يعتذر لي عن فيلم. انظر، أنا أحب ما أفعله، ولكن هذه هي حياتها التي دمرت، وما زالت تدافع عني وتتحمل اللوم".

يبدو أن هناك مخاوف حقيقية من جانب كونور بشأن كيفية معاملة آمبر بعد إصدار الفيلم. وسلط الضوء على المخاوف بشأن مشهد معين حيث تقول شخصيتها عبارة "أنا محتالة" أثناء تنويمها مغناطيسيًا.

وأوضح: "حتى في ذلك الوقت كنت أقول: "اللعنة، هذا يبدو وكأنه ميم. لكن هل يجب أن أقطع هذا المشهد لأنه ربما يستخدمه بعض الحمقى على الإنترنت؟ أعتقد أننا صنعنا للتو أفضل نسخة ممكنة من الفيلم".