بالصور- من شوارع بيروت.. ليلة عدنان تقضي وقتاً جميل بلوك صيفي رائع

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية ليلة عدنان على الجمهور من أحد شوارع بيروت بلوك رائع عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت ليلة بفستان أبيض متوسط الطول ضيق من دون أكمام مزين ومزركش، وربطت شعرها إلى الخلف على شكل ذيل الحصان مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمكال وجهها.



و في وق سابق، إحتفلت ليلة عدنان بحفل زواجها من رجل من خارج الوسط الفني، حيث فاجأت الطفلة "سو" من مسلسل الكبير أوي الجمهور بهذا الخبر، وظهرت بصور بالفستان الابيض وبجمال لا يوصف.

