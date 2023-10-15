بالصورة - جاستن بيبر يفاجئ هايلي بيبر بهدية تبلغ سعرها 5000 دولار

ميرنا وليد - بيروت - يثبت الفنان الأميركي جاستن بيبر أن الحب لم يمت، حتى في العصر الحديث، لأنه أنفق أموالاً طائلة على قطعة فنية لزوجته، عارضة الأزياء هايلي بيبر، والقطعة مبنية على رسالة نصية أرسلتها إليه.



وأخبر مالكا Idiot Box Art، إميلي برايت وتامارا مارتن، أن جاستن التقى بهما الشهر الماضي ليطلب هدية خاصة لزوجته، ووافق على دفع 5000 دولار مقابل نسخة مضخمة من النص الذي يحمل بوضوح مكانًا خاصًا في كتابه.

إذ هايلي أرسلت الرسالة إلى جاستن أثناء غيابها، حيث أدرجت كل الأشياء التي تشتاق لها بشأن زوجها.

ولقد بذل الفريق قصارى جهده لجعله يبدو جيدًا، وقاموا بتسليم الأعمال الفنية الرائعة إلى منزله في نهاية الأسبوع الماضي. قيل أن جاستن أراد مفاجأة هايلي بهذه القطعة عندما عادت إلى المنزل من أسبوع الموضة في باريس.