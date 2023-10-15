أيتن عامر تثير الجدل بآخر تعليق لها...فهل تقصد طليقها؟

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية أيتن عامر منشور لسيدة تمدح حُسن معاملة طليقها معها الذي ساعدها بعد الإنفصال، وإعتبر العديد أن سبب إتخاذها هذه الخطوة هي التلميح لطليقها.



وفي المنشور، قالت السيدة إنها كانت بحاجة إلى مبلغ مالي من أجل عملية جراحية، ولم يكن لديها المبلغ الكافي، أو أي فرد سوى طليقها، وطلبت منه المساعدة، وبدوره قام بتحويل المبلغ الذي طلبته خلال ثوانٍ.

وأعادت الفنانة البالغة 36 عاماً نشر المدونة، وعلقت بالقول: "وفي رجالة بياخدوا اللي دفعوه طول فترة الجواز".

وإعتبر العديد من متابعيها أنها تقصد فيه زوجها السابق، مدير التصوير السينمائي محمد عز العرب، الذي انفصلت عنه مؤخراً.