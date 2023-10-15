سوسن بدر تنشر صورة من التحضيرات النهائية لمسلسل "حدوتة منسية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة سوسن بدر صورة من التحضيرات النهائية لمسلسل "حدوتة منسية"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصورة رفقة سوسن بدر، الفنان محمود حجازي، وعلقت: "تحضيرات مسلسل حدوتة منسية، انتظرونا".

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين وهم سوسن بدر ، أحمد فهيم ، عبير صبري ، محمود حجازي ، هشام إسماعيل ، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح ، محمد علي رزق ، أحمد صيام ، أمير صلاح الدين ، دعاء حكم ، هلا السعيد ، محمد لطفي شاهين ، عبير منير ، حسن عبدالله ، مصطفى منصور ، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محي الدين .