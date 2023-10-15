في قائمة الأكثر مشاهدة على watch it.. "صوت وصورة" يحصد إشادات الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تعرض منصة watch it مسلسل "صوت وصورة" الذي حقق نسب مشاهدة مرتفعة، وتصدر المركز الثالث في قائمة الأعلى مشاهدة

وأشاد عدد كبير من الجمهور بالحلقات الأولى من المسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

مسلسل "صوت وصورة" إخراج محمود عبدالتواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

والمسلسل بطولة: حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقي صخر، هاجر عفيفي،

أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، عماد صفوت