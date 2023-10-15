من أمام الكعبة.. أحمد فهمي يدعو لأهالي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعا الفنان أحمد فهمي لأهالي غزة، بعدما تعرض الشعب لقصف من قبل الإسرائيليين.

ونشر فهمي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، قال فيه: "اللهم بحق عظمتك وعزتك وجلالك وعدد خلقك أن تنصر أهلنا في غزة، اللهم أنصر أهلنا في غزة، اللهم أنصر أهلنا في فلسطين اللهم أنصرهم يارب العالمين".

من ناحية أخرى، انتهى أحمد فهمي من تصوير مسلسل " بين السطور" المقرر طرحه قريبا، ويشارك في بطولته صبا مبارك، نادرين فرج، محمد علاء، وليد فواز، محمد علاء، والعمل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج.

وتدور أحداث مسلسل "بين السطور" في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، والعمل مكون من 30 حلقة.