"يونيسف" تنشر فيديو لـ منى زكي تطالب فيه بالتبرع لأطفال غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" مقطع فيديو للفنانة منى زكي، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

وطالبت منى زكي في الفيديو بالتبرع لأهالي وأطفال غزة، عن طريق منظمة اليونيسف.

وعلقت الصفحة الرسمية للمنظمة: " بعد رسالة من سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف الفنانة منى زكي: كل يوم بيعدي أسوأ من اللي قبله على أطفال غزة. الضحايا نصفهم أطفال، ومليون طفل بيتسرق منهم طفولتهم وبيتعرضوا لدمار صحي ونفسي وجسدي. الوضع مأساوي وهما في أشد الحاجة للمساعدات المنقذة للحياة".

ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة منى زكي في فيلم "الجواهرجي" بطولة الفنان محمد هنيدي، لبلبة، أحمد السعدني، ريم مصطفى، أحمد حلاوة، من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.

ويجمع "الجواهرجي" الثنائي "هنيدي" ومنى زكي بعد فترة غياب منذ فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998.