فن ومشاهير

"ملائكة في أجساد أطفال".. جوري بكر تعلق على أحداث فلسطين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعربت الفنانة جوري بكر عن حزنها الشديد بعد استشهاد رضيعة فلسطينية في القصف الأخير الذي شهدته غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت جوري صورة الطفلة "نبيلة" وعلقت عليها: "أنا مش قادرة أقول لربنا ليه حكمتك يارب، ملائكة في أجساد أطفال جم الدنيا عشان رسالة واحدة ويطيروا للجنة، حكمتك يارب".

من ناحية أخرى شاركت جوري بكر في السباق الرمضاني لعام 2023، بمسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد داش، أحمد فهيم، منذر رياحنة، طارق النهري، عصام السقا.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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