شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان بغداد السينمائي بداية فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي، إن اللجنة التحضيرية لمهرجان بغداد السينمائي، دورة المخرج محمد شكري جميل، الذي تقيمه نقابة الفنانين العراقيين بالشراكة مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار – دائرة السينما والمسرح، برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، قد قررت تحديد موعد جديد لانطلاق فعاليات المهرجان في الفترة من 1 الى 5 فبراير من عام 2024.

وأضاف جودي أن هذا القرار جاء لتزامن الموعد السابق مع إنتخابات مجالس المحافظات، وبهدف توفير الفرصة والمشاركة الفاعلة والمتميزة لأكبر عدد ممكن من السينمائيين العراقيين والعرب وأحدث الإنتاجات السينمائية في هذا المهرجان الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العراق، مع ضرورة أن يكون المهرجان لائقاً بالسينما العراقية والعربية تأريخهما الطويل.

ومن جانبه أوضح مدير مهرجان بغداد السينمائي الدكتور حكمت البيضاني، أن اللجنة التحضيرية تواصل مناقشة المهام التنفيذية واللوجستية المتنوعة لإقامة المهرجان على أحسن وجه، وقرارات اللجان الفرعية بما فيها قرارات لجنة قراءة وفحص سيناريوهات مسابقة إنتاج الأفلام العراقية القصيرة (فضاءات سينمائية جديدة) التي تضم عشرة أفلام وتهدف الى تفعيل ودعم الإنتاج السينمائي العراقي."

وتابع الدكتور البيضاني أن اللجنة التحضرية تنتظر صدور القرارات النهائية للجنة مشاهدة وفرز الأفلام المرشحة للمشاركة في مسابقات المهرجان بغية الإعلان عنها في القريب العاجل في بيان خاص، إضافة الى مواصلتها مناقشة وإقرار الأسماء المقترحة لعضوية لجان التحكيم الرسمية، والندوة الفكرية حول (سبل تعزيز الانتاج السينمائي العربي المشترك)، وورشة الإخراج السينمائي، فضلاً عن الضيوف والشخصيات المقرر دعوتها، وجميعها ستضم نخبة من أبرزالمعنيين بالسينما من مخرجين وكتاب ونقاد ونجوم عراقيين وعرب."