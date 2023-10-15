شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل البريطانى أرون تايلور جونسون يقترب من لعب دور جيمس بوند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثل البريطاني أرون تايلور جونسون بات أوفر الممثلين حظًا من أجل لعب دور البطل في سلسلة جيمس بوند القادمة، بحسب تقرير نشره موقع ديلى ميل الذى أكد أن هناك اتجاها كبيرا من قبل صناع العمل من أجل الاتفاق معه على لعب الشخصية.

وأضاف التقرير أن المخرج الشهير كريستوفر نولان بات قريب هو الآخر لإخراج العمل، ولن يكون الأمر مجرد شائعات، وحالة إسناد العمل له سيكون سعيدا بالتعامل مع الممثل البريطاني الشاب.

ويأتى ذلك بعدما كشف النجم العالمى إدريس ألبا أنه تم استبعاده من لعب شخصية جيمس بوند بعد أن أصبحت ردود الأفعال حول "اللون والعرق"، وذلك بالرغم من أنه غالبًا ما يشار إلى الممثل على أنه المفضل لتولي لعب الشخصية من بعد الممثل العالمى دانيال كريج.

وأوضح ألبا أن أي اهتمام بلعب الشخصية قد تراجع بسبب بعض ردود الفعل "المثيرة للاشمئزاز" على الشائعات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، حيث صرح ألبا قائلا:" الحقيقة هي أنني حظيت بثناء كبير لفترة طويلة حول هذا الأمر، خاصة وأن جيمس بوند واحد من هذه الأدوار المرغوبة، وعندما طلب منى أن العب شخصية جيمس بوند، شعرت وأننى وصلت إلى القمة نوعًا ما".