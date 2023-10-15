شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. كارثة جديدة تهدد أوسيمين بعد اتهامه من صهره والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية إيطاليه، عن كارثة كبرى تورط بها المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب فريق نابولي، والذي يتألق في الوقت الحالي مع فريق الجنوب الإيطالي.

أوسيمين يتورط في كارثة جديدة

وقال الصحفي ميركو نيكولينكو، أن فيكتور أوسيمين متورط في كارثة جديدة، بعد أن اتهمه صهره بإرسال الشرطة للقبض على شقيقته وإحضار الشرطة لها.

وتابع الصحفي الشهير، بأن أوسيتا أوكولو زوج أخت لاعب نابولي، والذي كان جزءًا من المجموعة التي تفاوضت على انتقال المهاجم من ليل إلى نابولي في عام 2020، اتهم اللاعب النيجيري بتدبير هذه الواقعة لشقيقته.

واستكمل ميركو نيكولينكو، بأن صهر فيكتور أوسيمين وصفه بـ "الشرير"، مضيفا أنه "سيدفع" ثمن الوضع الحالي وما حدث، حيث جاء "الاعتقال" المزعوم بسبب مطالبة صهر أوسيمين له بعمولته من انتقاله من ليل إلى نابولي في عام 2020.

وتابع أوكولو: "فيكتور، أنت شرير! لقد طلبت منك فقط العمولة"، مشيرًا إلى اعتداءات الشرطة على أخت اللاعب إضافة لزوجها، حيث علق أوكولو أيضًا بقوله: "ستدفع الثمن غاليًا".