شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يحيى حفلاً غنائيًا بمدينة 6 أكتوبر يوم 26 أكتوبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم اللبناني وائل جسار بمصاحبة فرقتة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش، حفلاً غنائيًا يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر، بإحدى الجامعات بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر أن يقدم جسار خلال الحفل باقة مميزة من أغانية التي حققت نجاحًا كبيرًا مثل "مشيت خلاص، غريبة الناس، توعدينى".

من ناحية آخرى يستغل النجم اللبنانى زيارته لمصر ويلتفى خلالها مع عدد من الشعراء والملحنين لسماع عدد من الأغانى التى يختارها لضمها لالبومه الجديد.

ويستعد الفنان وائل جسار لطرح أغنية رومانسية جديدة بعنوان "حد يحينى"، كلمات محمد الشافعى وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وهندسة صوتية ماهر صلاح، وينوى طرحها خلال الأيام المقبلة على قناته الخاصة على يوتيوب وكافة المنصات الإلكترونية والمحطات الإذاعية.

طرح وائل جسار، مؤخرًا آخر أغانيه بعنوان "لو تخاصمني" على موقع يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات وألحان لؤى الجوهري، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيي.

كما طرح جسار أغنية تحمل اسم "أنا مش مصدق"، على يوتيوب والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.

وكان النجم اللبناني وائل جسار، قد أطلق أغنية أخرى بعنوان "ولا فى الأحلام"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، من إخراج فادى حداد.



