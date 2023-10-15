بالفيديو- خلال زيارتهما إلى مكة المكرة ..محمد نور و رامي جمال بدعوات للشعب الفلسطيني

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنانان المصريان محمد نور و رامي جمال صور و مقاطع فيديو لهما وهما أثناء زيارتهما لمكة المكرمة في السعودية وذلك عبر حسابهما على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر الإثنان وهما يقومان بالدعاء للشعب الفلسطيني، وعلق محمد نور على منشوره قائلاً: "يا رب انصر اهل فلسطين واحمي اطفالهم وارحم شهداءهم قلبنا معاكم ربنا ينصركم ويقويكم يارب احمي المسلمين جميعا واحفظهم يارب من كل شر ببركه سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام ".



وتفاعل الجمهور مع محمد نور و رامي جمال الذين لم يترددا في دعم الشعب الفلسطيني فب الازمة التي يمر بها.

