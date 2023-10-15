- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية هنا شيحة على الجمهور بلوك صيفي رائع من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت هنا من كواليس مسلسل "ما تيجي نشوف" على البحر مرتديةً توب باللون الاسود من دون أكمام مع تنورة زاهية الألوان طويلة، وتركت شعرها منسدل على كتفيها مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها.
وكانت طرحت هنا شيحة البرومو الرسمي للحلقة الأولى من حكاية "ما تيجي نشوف"، وهي ضمن مسلسل "55 مشكلة حب"، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وحمست من خلاله الجمهور لمشاهدة الحلقة التي تم عرضها يوم الأحد 8 تشرين الأول الماضي، ويشارك في بطولة الحكاية الممثلون نبيل عيسى، وإسلام جمال، ونهى عابدين، وملك قورة، وطارق صبري، وأحمد جمال سعيد، إخراج محمد الخبيري.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- من كواليس "ما تيجي نشوف"..هنا شيحة بلوك صيفي على الشاطئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.