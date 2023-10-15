بالصور- من كواليس "ما تيجي نشوف"..هنا شيحة بلوك صيفي على الشاطئ

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية هنا شيحة على الجمهور بلوك صيفي رائع من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت هنا من كواليس مسلسل "ما تيجي نشوف" على البحر مرتديةً توب باللون الاسود من دون أكمام مع تنورة زاهية الألوان طويلة، وتركت شعرها منسدل على كتفيها مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها.

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وكانت طرحت هنا شيحة البرومو الرسمي للحلقة الأولى من حكاية "ما تيجي نشوف"، وهي ضمن مسلسل "55 مشكلة حب"، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وحمست من خلاله الجمهور لمشاهدة الحلقة التي تم عرضها يوم الأحد 8 تشرين الأول الماضي، ويشارك في بطولة الحكاية الممثلون نبيل عيسى، وإسلام جمال، ونهى عابدين، وملك قورة، وطارق صبري، وأحمد جمال سعيد، إخراج محمد الخبيري.

