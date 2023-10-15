بالصور- بسمة بوسيل تتألق بجمالها وتسحر الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت مصممة الأزياء والفنانة المغربية بسمة بوسيل بأخر ظهور لها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت بلوك كاجول إرتدت فيه توب باللون الأسود وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.



ولم تقف مصممة الأزياء والفنانة المغربية بسمة بوسيل مكتوفة الأيدي أمام هول ما يحصل في قطاع غزة من قتل وقصف للمدنيين وأحبت أن تبدي تعاطفها وذلك عن طريق تقديمها أغنية بعنوان "طائرة تنادي" والتي تروي مأساة الحرب وحجم الدمار والخسائر البشرية والمادية.

بسمة بوسيل طرحت "كوفر" جديد لأغنية "طائرة تنادي"، وعمدت الفنانة على التروج لهذا العمل، عبر حسابها الشخصي بإحدى منصات تبادل الصور والفيديوهات بنشر مقطع منها، مرفوقا بتدوينة أعربت من خلالها عن حزنها الشديد لعملية التقتيل التي يعش على وقعها سكان قطاع غزة من طرف الجيش الإسرائيلي، ورغبتها في انتهاء الحرب والعيش في سلام.

