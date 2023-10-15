- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية ميرنا نور الدين على الجمهور برشاقة مميزة من داخل الصالة الرياضية بصورة شاركتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وكانت ترتدي ملابس رياضية اظهرت من خلالها قوامها الممشوق، و دائماً ما تشارك ميرنا صور من داخل الجيم مع زوجها كما وتحرص على الإهتمام بصحتها و بجسمها.
وكانت إحتفلت ميرنا نور الدين بزواجها من مدرب اللياقة البدنية عمر عطية، وذلك في حفل أقيم في فيلا خاصة في مصر، بحضور الأهل والأصدقاء وممثلين.
وحضر الحفل عدد كبير من المشاهير، منهم الفنانة ومصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل والمنتج أحمد السبكي، والممثلون المصريون لقاء سويدان، فريال يوسف، علي ربيع، إنجي علاء، يوسف الشريف، مصطفى بسيط، وأوس أوس وصلاح عبد الله.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- بقوام ممشوق ولوك رياضي..ميرنا نور الدين تتألق من داخل الجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.