بالصور- بقوام ممشوق ولوك رياضي..ميرنا نور الدين تتألق من داخل الجيم

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية ميرنا نور الدين على الجمهور برشاقة مميزة من داخل الصالة الرياضية بصورة شاركتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وكانت ترتدي ملابس رياضية اظهرت من خلالها قوامها الممشوق، و دائماً ما تشارك ميرنا صور من داخل الجيم مع زوجها كما وتحرص على الإهتمام بصحتها و بجسمها.



وكانت إحتفلت ميرنا نور الدين بزواجها من مدرب اللياقة البدنية عمر عطية، وذلك في حفل أقيم في فيلا خاصة في مصر، بحضور الأهل والأصدقاء وممثلين.

وحضر الحفل عدد كبير من المشاهير، منهم الفنانة ومصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل والمنتج أحمد السبكي، والممثلون المصريون لقاء سويدان، فريال يوسف، علي ربيع، إنجي علاء، يوسف الشريف، مصطفى بسيط، وأوس أوس وصلاح عبد الله.