"مسمحلكيش تقولي اسمي مرة تانية".. حورية فرغلي ترد على ريم طارق طليقة حسن شاكوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

ردت الفنانة حورية فرغلي على طليقة حسن شاكوش بعد اتهامها بأنها على علاقة به.

وقالت حورية من خلال فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "الحقيقة أنا طالعة أكلمكم في موضوع وهو بقاله فترة مضايقني وساكتة بس أنا قررت أما يحصلي حاجة زي كدا أشاركم وأشهدكم عشان لو أنا غلطانة إنتم ممكن تقولولي، أنا كنت ساكتة فترة طويلة جدا ومبرودش علشان أنا أكبر بكتير من كده بس الموضوع زاد عن حده بطريقة لدرجة إن أنا مش من طبيعتي أن أطلع وأتكلم أو أرد بس من كتر ما الموضوع بقى اوفر مش قادرة، عايزة أشهدكم معايا".

وأضافت: "أنا حتى مش حابة أقول الاسم بس هضطر أقوله عشان كرامتي وحقي المعنوي وخصوصا إن محبش إن أهلي كل شوية يسمعوا كلام من اللي هي بتقوله دا".

وتابعت: "الأستاذة ريم طارق طليقة الفنان حسن شاكوش اللي أنا معرفهاش خالص ولا عمري شوفتها إلا في السوشيال ميديا في فرحها و برنامجها مع بسمة، اتقال اسم حورية وتالت حرف ر الناس سابت كل الأسامي ومسكت في حورية سكت ومتكلمتش خالص إنما يجيلك الجرأة إنك تنزلي أن الفنانة حورية فرغلي تكشف عن اسم الفتاة اللي كانت مع شاكوش لغاية هنا بقا وأستوب".

واستكملت: "أنتي عايزة إيه بالظبط انتي عايزة تريند عايزة تجيبي اسم حورية فرغلي عشان تطلعي تريند، أنا أعرف منين البنت اللي كانت مع حسن شاكوش، وعلى فكرة أنا ممكن أرفع عليكي قضية تشهير، أنا مصورة الخبر وبعتوا لريهام سعيد وعندها بعد أما قولتي كدة أنا سكت وبرضو مش عايزة تعدي الموضوع اللي أنا مليش علاقة بيها لا من قريب ولا من بعيد".

وأعربت حورية عن غضبها وقالت: "أنا تطلعي تقولي أنا مش هعتذر لحورية فرغلي، حبيبتي أنا مطلبتش منك تعتذريلي يعني تعتذرلي على أي سوري يعني تعتذريلي على الفيلم الهندي اللي إنتي عملاه هو أنا أعرفك يا بنتي أنا أكبر من كدا بكتير هو بس مش واصلك، وإنك تغلطي فيا وأنا مليش ذنب ولا علاقة بالموضوع، أنا مجبتش سيرة حد عمري أنا طول عمري في حالي وطول عمري مبحبش القيل والقال والكلام في الحاجات الغريبة دي".

وأضافت: "أنا إنسانة بحب الهدوء أنا عايشة لوحدي عشان مبحبش الدوشة عمري ما بغلط في حد أنا بحترم الناس كلها، أنا طالعة برد عليكي وبشهد الجمهور كله على اللي أنا بقوله دا عشان الناس تقولي لو أنا غلط في حاجه بس أنا معملتش حاجة بس يمكن أكون عملت حاجة، قولولي لو انا غلط، غلط في إيه وأنا الحمد لله تاريخي يشهد عليا إن أنا طول عمري في حالي وكويسة مع الوسط وبعتبرهم أهلي وكمية الناس اللي اكتشفت إنها بتحبني وبتدعيلي ربنا يخليهم ليا يارب".

وأستكملت: "بس في حاجة أنا عايزة أقولها أنا بحترم الصغير قبل الكبير بحترم نفسي وبحترم كل الناس أنا اتربيت على كده، اتربيت في بيت عيلة وعيلة كبيرة ومعروفة واتعلمت يعني إيه أخلاق وأصول وقيم فمش هقولك غير ربنا يهديكي يا بنتي لنفسك وتبطلي تجيبي في سيرتي لأن بجد المرة الجاية لو جيبتي في سيرتي أنا هشتكيكي بالتشهير وصدقيني مش هتستحملي ومش هتتخيلي هيحصل فيكي إيه، اسم حورية فرغلي، متقولهوش عشان تطلعي ترند مسمحلكيش تقولي اسمي مرة تانية أنا بمنتهى الأدب بقولك لو سمحتي اسمي متقولهوش تاني لأن بمنتهى الأسف وأنا آسفة على اللي هيحصل لأن دا حقي ربنا يهديكي يا بنتي".