تامر حسني يطلب من جمهوره التبرع لـ غزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طالب الفنان تامر حسني متابعيه بالتبرع لغزة لمساندتهم، بعد تعرضها للقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب تامر على حسابه بموقع "إنستجرام": "تبرعوا للهلال الأحمر المصري لمساندة إخوتنا وأطفالنا وأهالينا أبرياء غزة".

وأضاف: "المرة دي أكتر من أي مرة أرجوكم أرجوكم اللي يقدر يتبرع بأي شيء وبأي رقم و لو بسيط ياريت ميتأخرش".

يذكر أن تامر حسني عُرض له مؤخرا بدور العرض السينمائي فيلم "تاج"، وشاركه البطولة دينا الشربيني، وساندي، وهالة فاخر وعدد من الفنانين، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.