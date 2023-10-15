"اليونيسف" تنشر فيديو لـ دنيا سمير غانم تطالب فيه بالتبرع لغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" مقطع فيديو للفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

وطالبت دنيا في الفيديو بالتبرع لغزة، وعلق الحساب: "رسالة من سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف الفنانة دنيا سمير غانم: في غزة، مئات الأطفال اتقتلوا وآلاف أُصيبوا، مليون طفل موجودين دلوقتي في ظروف معدومة من الإنسانية، الوضع بجد كارثي وأقل حاجة ممكن نعملها إننا نتبرع لأطفال غزة من خلال يونيسف علشان توصلهم المساعدات الإنسانية".

يذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم مسلسل "جت سليمة" الذي عرض في شهر رمضان 2023، وشارك في بطولته محمد سلام، غادة طلعت، سامي مغاوري شيرين محمد ثروت، وعدد آخر من ضيوف الشرف.