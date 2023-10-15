"مصدومة ومش عارفة أعمل إيه".. شيرين رضا تعلق على الأحداث في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة شيرين رضا عن حزنها الشديد بسبب الأحداث التي تمر بها دولة فلسطين.

وكتبت شيرين تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "مش عارفة أكتب إيه لأن اللي بيحصل ده فوق الوصف، جريمة واضحة ضد الإنسانية والعالم كله قاعد بيتفرج وساكت. فين حقوق الانسان؟ ولا دي منظمات مدفوعة الأجر، مين يدفع اكتر؟".

وأضافت: "مصدومة وحزينة ومش عارفة أعمل إيه غير إني ادعيلهم. يا رب صبرهم على هذا البلاء وخفف على قلوبهم وسامحنا على قلة الحيلة".

جدير بالذكر أن الفنانة شيرين رضا ظهرت كضيفة شرف في مسلسل "الصفارة" الذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان 2023، بطولة: أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، إنعام سالوسة.