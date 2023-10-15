فن ومشاهير

"مصدومة ومش عارفة أعمل إيه".. شيرين رضا تعلق على الأحداث في غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعربت الفنانة شيرين رضا عن حزنها الشديد بسبب الأحداث التي تمر بها دولة فلسطين.
وكتبت شيرين تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "مش عارفة أكتب إيه لأن اللي بيحصل ده فوق الوصف، جريمة واضحة ضد الإنسانية والعالم كله قاعد بيتفرج وساكت. فين حقوق الانسان؟ ولا دي منظمات مدفوعة الأجر، مين يدفع اكتر؟".
وأضافت: "مصدومة وحزينة ومش عارفة أعمل إيه غير إني ادعيلهم. يا رب صبرهم على هذا البلاء وخفف على قلوبهم وسامحنا على قلة الحيلة".

جدير بالذكر أن الفنانة شيرين رضا ظهرت كضيفة شرف في مسلسل "الصفارة" الذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان 2023، بطولة: أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، إنعام سالوسة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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