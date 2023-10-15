"عالم المجرم فيه بياخد حقه".. كندة علوش تعلق على أحداث غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعربت الفنانة كندة علوش، عن حزنها لما تشهده دولة فلسطين الشقيقة من أحداث مروعة وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة قصف غزة واستشهاد الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ.

كتبت على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "الواحد بيتمنى ينام لأطول فترة ممكنة ويصحى يلاقي العالم مكان أحسن فيه عدل واحترام لحقوق الإنسان عالم مش ممكن يتأذى فيه طفل، عالم المجرم فيه بياخد حقه".

واستكملت علوش: "عالم مافي تفرقة وتمييز وعنصرية وتعصب وعنف واغتصاب وأجندات حقيرة عالم السياسة في هدفها خدمة الإنسان مش إذلاله عالم الحقيقة فيه واضحة ما في جهات بـ تزيفها عالم فيه رحمة ومحبة وإنسانية عالم نكون مطمنين انو ولادنا راح يكبروا فيه".

يذكر أن آخر أعمال كندة علوش فيلم "نزوح"، بطولة سامر المصري، نزار العاني، هالة زين، تأليف وإخراج سؤدد كعدان.