شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا وعمرو محمود ياسين يحضران حفل تكريم والدهما بالمسرح القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين والسيناريست عمرو محمود ياسين على حضور حفل تكريم والدهما الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، والمقام بالمسرح القومي، ضمن فعاليات المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، كما حرص كذلك على الحضور كل من الفنان محمد أبو داوود، والفنان محمد رياض، والفنان إيهاب فهمي، والإعلامي محمد الغيطي.

وبدأ الحفل بعزف مقطوعات موسيقية للفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ وكانت مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات الغربية "موتسارت وبيتهوفن" وقدمها تريو آلات النفخ الخشبية بالمركز عمرو إمام/ كلارينت، مصطفى سعيد/ كلارينت، رنا نوفل/ آلة الفلوت.

ويقام الحفل تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال، كما سينضمن الحفل عدة فقرات أخرى، منها فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود ياسين.