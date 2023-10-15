الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة بتكريم الراحل محمود ياسين بالمسرح القومى

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القاهرة - سامية سيد - دعا الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الحاضرين بحفل تكريم الفنان الراحل محمود ياسين، بالمسرح القومي؛ للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة الحبيبة.







وحرصت الفنانة رانيا محمود ياسين والسيناريست عمرو محمود ياسين، على حضور حفل التكريم، ضمن فعاليات المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، كما حرص كذلك على الحضور كل من: الفنان محمد أبو داوود، والفنان محمد رياض، والفنان إيهاب فهمي، والإعلامي محمد الغيطي.

وبدأ الحفل بعزف مقطوعات موسيقية للفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ وكانت مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات الغربية "موتسارت وبيتهوفن" وقدمها تريو آلات النفخ الخشبية بالمركز عمرو إمام/ كلارينت، مصطفى سعيد/ كلارينت، رنا نوفل/ آلة الفلوت.

ويقام الحفل تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال، كما سيتضمن الحفل عدة فقرات أخرى، منها فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود ياسين.