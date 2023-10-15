شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى من حفل تكريم محمود ياسين: استطاع أن يؤثر فى كل من يعرفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان إيهاب فهمي، خلال حفل تكريم الفنان الراحل محمود ياسين، والذي أقامه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بالمسرح القومى: شرفت بأنني كنت طالبا بالمعهد وشاركته في عمل في بداياتي، وعلى الرغم من أنني لم أعش معه كثيراً إلا أنه كان يمتلك ميزة عظيمة وهي أنه يؤثر في كل من يعرفه تأثيراً كبيراً.

وأضاف: وبعد هذا العمل معه نشأت بيننا صداقة، وسألني إذا كنت معينا في أحد المسارح فجاوبته بلا، فطلب مني أن أذهب للمسرح القومي، ولا بد أن أخوض تلك التجربة، لعلي في يوم أكون مديراً للمسرح، وفي عام 2020 عندما عينت كمدير للمسرح القومي وأنا أصعد على السلالم تذكرت كلماته.

وحرصت الفنانة رانيا محمود ياسين والسيناريست عمرو محمود ياسين على حضور حفل التكريم، ضمن فعاليات المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، كما حرص كذلك على الحضور كلا من: الفنان محمد أبو داوود، والفنان محمد رياض، والفنان إيهاب فهمي، والإعلامي محمد الغيطي.

وبدأ الحفل بعزف مقطوعات موسيقية للفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ وكانت مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات الغربية "موتسارت وبيتهوفن" وقدمها تريو آلات النفخ الخشبية بالمركز عمرو إمام/ كلارينت، مصطفى سعيد/ كلارينت، رنا نوفل/ آلة الفلوت.

ويقام الحفل تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.