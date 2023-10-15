شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين متأثرا بحفل تكريم والده: كل ملمح من ملامح والدى يمثل لى ذكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيناريست عمرو محمود ياسين خلال حفل تكريم والده بالمسرح القومي والذي أقامه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي: "الفيلم التسجيلي الذي عُرض عن والدي الآن من إنتاج المركز القومي للمسرح جعلني بكيت وتأثرت تأثر كبير لأنني رأيت أمامي مشوارا عظيما لأب عظيم، محمود ياسين ليس بالنسبة لي مجرد فنان، ولكن كل ملمح من ملامحه يمثل لي ذكرى، وأشكر الفنان إيهاب فهمي لأنه دائما يبادر بتكريم والدي، خاصة أن هذا التكريم بالمسرح القومي الذي كان يعشقه.

ومن جانبها قالت الفنانة رانيا محمود ياسين: هذه الذكرى الثالثة لأبي، ولكنها موجعة وكأن الحدث حدث بالأمس، خاصة أنه يكرم بالمسرح القومي الذي عندما أذهب إليه أشعر أن كل طوبة وحائط يقول لي "نحب محمود ياسين"، فعندما أدخل المسرح أتأثر جدا لأنه كان بيته وكان حلمه المسرح والمسرح القومي بالتحديد، وقد زارني والدي في المنام قبل ذكري وفاته بيوم وكان سعيد جدا لأننا سنزوره في المقابر، فرحمة الله عليه.

وقال الفنان محمد رياض: كلنا نعرف جيداً محمود ياسين كفنان في كل الوسائط، ولكن سأتحدث اليوم عن موقف جمعني به في مسلسل التوبة، وكان هناك مشهد يجمعنا وأنا ابنه العاق وكان من المفترض أن يصفعني بالقلم، ورفض أن يصفعني وأخذني علي جنب وقال لي لو صفعتك سيتذكر عمر ابنك هذا الموقف طيلة حياته، علمني كيف أهتم ببيتي وأسرتي، محمود ياسين ما زال يعيش بيننا بأعماله وسيرته العطرة ولي الشرف أنني أنتمي لهذه الأسرة العظيمة.