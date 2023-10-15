المركز القومى للمسرح يهدى درع التكريم لأبناء الراحل محمود ياسين

القاهرة - سامية سيد - أهدى المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، درع التكريم لأبناء الراحل محمود ياسين السيناريست عمرو محمود ياسين، والفنانة رانيا محمود ياسين، والفنان محمد رياض، وذلك خلال حفل تكريمه بالمسرح القومي.

وكان الفنان إيهاب فهمي، قد قال خلال حفل تكريم الفنان الراحل محمود ياسين، والذي أقامه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالمسرح القومى: شرفت بأنني كنت طالبا بالمعهد وشاركته في عمل في بداياتي، وعلى الرغم من أنني لم أعش معه كثيراً إلا أنه كان يمتلك ميزة عظيمة وهي أنه يؤثر في كل من يعرفه تأثيراً كبيراً.

وأضاف: وبعد هذا العمل معه نشأت بيننا صداقة، وسألني إذا كنت معينا في أحد المسارح فجاوبته بلا، فطلب مني أن أذهب للمسرح القومي، ولا بد أن أخوض تلك التجربة، لعلي في يوم أكون مديراً للمسرح، وفي عام 2020 عندما عينت كمدير للمسرح القومي وأنا أصعد على السلالم تذكرت كلماته.