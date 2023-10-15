شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا تشاستين تبرز مهاراتها مع كرة السلة لمساعدة الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمضت نجمة هوليود جيسيكا تشاستين أمس السبت في ماديسون سكوير جاردن بمدينة نيويورك، حيث حرصت على التواجد برفقة أطفال داخل احتفالية تعرف باسم Baby2Baby's Back2School، وهي التابعة لمنظمة غير ربحية مكرسة لمساعدة الأطفال المحتاجين وتوفر المواد الأساسية لأكثر من مليون طفل في جميع أنحاء الولايات المتحدة سنويًا.



جيسيكا شاستين بملعب كرة السلة

وذلك بعدما شاركت الممثلة جيسيكا تشاستين فى إيطاليا داخل مهرجان فينسيا، وظهرت وهى تستمتع بالأجواء هناك على هامش التواجد ضمن فعاليات مهرجان فينسيا، في دورته الـ80، أثناء وصولها إلى رصيف فندق Excelsior.

وكانت النجمة العالمية جيسيكا تشاستين تم وضعها في مقارنة بزميلتها النجمة جنيفر لورانس، بعد أن تعثرت في فستانها وسقطت على السلم أثناء صعودها على المسرح لتسلم جائزة SAG لأفضل ممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير.

فبعد تعثرها السيئ على الدرج، تلقت الممثلة البالغة من العمر 45 عامًا بعض المساعدة من الممثل الأيرلندي بول ميسكال ورجل في الصف الأمامي، الذي هرع أيضًا لمساعدتها، وعلى الفور سارع مستخدمو تويتر للتعليق على التشابه بين سقوطها جيسيكا ولورانس في حفل توزيع جوائز الأوسكار في عام 2013.

بمجرد أن عادت جيسيكا على قدميها، عافرت الفائزة بجائزة الأوسكار بسرعة واستمرت في إلقاء خطاب ملهم ، تكريما للراحل فيليب سيمور هوفمان.