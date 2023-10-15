نجوم الفن يوجهون رسائل دعم لأطفال غزة

لا صوت يعلو على "صوت الإنسانية"، فمع الأوضاع المتردية للأطفال والنساء والشيوخ داخل غزة ، ارتفع صوت نجمات الفن العربي، لمناشدة "ضمير العالم" التدخل لوقف استهداف المدنيين وبخاصة الأطفال والنساء بما يمثل إهانة لقيم الإنسانية.في هذا الموضوع جمعنا مقتطفات من رسائل وجهها الفنانات العرب دعماً لغزة.

منى زكي: ليتني أستطيع أن أخبئ الأطفال في قلبي

أكدت الفنانة منى زكي تضامنها مع أطفال فلسطين ونشرت عبر خاصية «استوري» بحسابها الرسمي على إنستغرام، صورة بها رسم لطفل صغير ينظر إلى آثار الدمار والانفجارات لمنازل الشعب الفلسطيني الناتجة عن قصف غزة، واصطحبت الصورة بجملة: «ليتني أستطيع أن أخبئ الأطفال في قلبي ريثما تنتهي الحرب».

واضافت بصفتها سفيرة اليونيسيف في الشرق الأوسط: كل يوم بيعدي أسوء من اللي قبله على أطفال غزة. الضحايا نصفهم أطفال، ومليون طفل بيتسرق منهم طفولتهم وبيتعرضوا لدمار صحي ونفسي وجسدي، الوضع مأساوي وهما في أشد الحاجة للمساعدات المنقذة للحياة.

أحلام: تراحم من أجل غزة

الفنانة الإماراتية أحلام، دعمت حملة أطلقتها دولة الإمارات بعنوان «تراحم من أجل غزة»، لإغاثة المتضررين من الشعب الفلسطيني.

ونشرت أحلام عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، صورة تطالب فيها الجمهور بمساهمة لإغاثة أهالي غزة.

وعلقت أحلام: دولة الإمارات تُطلق حملة «تراحم من أجل غزة» لإغاثة المتضررين من الشعب الفلسطيني، تهدف إلى إقامة مراكز لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الانسانية، تنطلق الحملة الأحد المقبل في أبوظبي تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمشاركة المؤسسات الإنسانية والخيرية ومراكز التطوع والقطاع الخاص وكافة أطياف المجتمع في الدولة......

أنغام: في الأيام الصعبة اللي زي دي سهل نقع فريسة لقلة الحيلة

طلبت الفنانة أنغام من جمهورها التبرع لأهل مدينة غزة في ظل الانتهاكات، والتي راح ضحيتها ما يقرب من ألفي شهيد حتى الآن.

وكتبت أنغام، عبر حسابها عبر إنستغرام: «في الأيام الصعبة اللي زي دي سهل نقع فريسة لقلة الحيلة، لكن الحقيقة إننا نملك إننا نساعد ولو بشكل بسيط، بنك الطعام المصري بيقوم بدور هايل في جمع التبرعات وتوصيل المساعدات لأهلنا في فلسطين، زوروا حسابهم عشان تعرفوا تفاصيل التبرع: @egyfoodbank، وكمان الهلال الأحمر المصري فاتح باب التبرعات، تقدروا تعرفوا عنها تفاصيل أكتر من خلال حسابهم: @egyptianredcrescent، بدعوكم كلكم لنجدة أهل فلسطين مش بس بالدعاء لكن بالمساعدات اللي تقدرهم على الصمود».

هند صبري: أرفض أن أختار من سأحزن على أطفاله

النجمة التونسية هند صبري سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الغذاء العالمي وأحد أعضاء الفريق الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2020، أصدرت بياناً باللغة الإنكليزية لتشرح للعالم كله ما يتعرض له أطفال غزة من أخطار، وقالت عبر حسابها على انستغرام: اليوم، أصبح الملايين من الناس يفقدون الثقة ليس فقط في الخرائط، ولكن في الإنسانية. انا واحدة منهم. أرفض أن أختار من سأحزن على أطفاله... الأطفال لم يسألوا عن حروبكم.. لماذا تجبرون العالم على الاختيار؟

ورفضت هند في بيانها أن يدفع الأطفال والنساء والشيوخ الثمن في كل أزمة لمجرد أنهم فقراء، وطالبت العالم بأن يتوقف عن الصمت تجاه ما يحدث من أفعال غير إنسانية، بحق أكثر من مليوني طفل وامرأة ورجل وصحفي وعاملين في المجال الإنساني.

واضافت: ما يحدث إهانة ليس فقط لقيم الإنسانية والمساواة التي كنا نظن أنها موجودة، ولكنها أيضًأ إهانة لذكائنا وذاكرتنا وللتاريخ الحديث المشترك للملايين".

نانسي عجرم تطلب الدعاء للأبرياء



وطلبت نانسي عجرم الدعاء للأبرياء وبخاصة الأطفال وقالت عبر حسابها بموقع تويتر: ينفطر القلب من أثر ما يحدث على حياة الأبرياء، وخاصة أطفالنا، يجب أن تكون أصواتهم مليئة بأغاني الفرح، وليس صرخات اليأس. يرجى الدعاء من أجل أن ينتهي هذا”.

دنيا سمير غانم: اللهم احفظ الأطفال الأبرياء



ودعمت النجمة دنيا سمير غانم، أهل غزة، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام": "اللهم احفظ الأطفال الأبرياء في الدنيا كلها وهون على أطفال فلسطين الرعب والقهر واليتم والألم والجوع، اللهم ارفع البلاء عن أهلنا في فلسطين يا أرحم الراحمين".

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