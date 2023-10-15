إلهام شاهين تحيي ذكرى النجم الراحل محمود ياسين

القاهرة- الخليج 365 حرصت النجمة إلهام شاهين على احياء الذكرى السنوية الثالثة لرحيل النجم محمود ياسين والذي رحل عن عالمنا في عام 2020. ونشرت إلهام عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام" صورة تجمعها بالراحل محمود ياسين وعلقت عليها قائلة: “الله يرحم النجم الكبير أستاذنا محمود ياسين .. فى ذكراه الثالثة نتذكره بكل الخير.. ويتذكره كل جمهوره فى كل مكان في الوطن العربى.. أسعدنا بفنه الراقى الجميل .. الله يرحمه و يجعل مثواه الجنة”.

ويقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي، احتفالية كبرى لتكريم اسم الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، وذلك في الثامنة مساء اليوم الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣م، بالمسرح القومي. يأتي ذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال. قد يهمك أيضا: إلهام شاهين تعلن عودتها للسينما بعملين بعد غياب 4 سنوات إلهام شاهين تشارك الجمهور تكريمها بالمهرجان الدولي للمسرح في بغداد

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