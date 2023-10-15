منى زكي تدعم فيه أطفال غزة

نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" مقطع فيديو للنجمة منى زكي والتي تمثل سفيرة النوايا الحسنة للمنظمة تدعم فيه أطفال وأهالي قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي الذي تمر به فلسطين على مدار الأيام الماضية.

ونشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” وقالت فيه النجمة منى زكي: “رسالة من سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف الفنانة منى زكي: كل يوم بيعدي أسوأ من اللي قبله على أطفال غزة الضحايا نصفهم أطفال، ومليون طفل بيتسرق منهم طفولتهم وبيتعرضوا لدمار صحي ونفسي وجسدي. الوضع مأساوي وهما في أشد الحاجة للمساعدات المنقذة للحياة”.

ودعت منى جمهورها من جميع أنحاء الوطن العربي للتبرع لأطفال غزة من خلال منظمة يونيسف من أجل مساعدة أكبر قدر ممكن من أهالي قطاع غزة.

كانت منى زكي نشرت منذ أيام منشورًا تضامنت فيه مع القضية الفلسطينية في الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ونشرت عبر خاصية “ستوري” صورة بها رسم لطفل صغير ينظر إلى آثار الدمار والانفجارات لمنازل الشعب الفلسطيني الناتجة عن قصف غزة، واصطحبت الصورة بجملة: "ليتني أستطيع أن أخبئ الأطفال في قلبي ريثما تنتهي الحرب".

وأضافت منى زكي، قائلة: “يا رب غزة وأهلها في حمايتك وأمانك يا رب كن لهم عونًا ونصيرًا يا رب، أنزل عليهم الطمأنينة والسكينة”.

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، تواصلت رسائل الدعم من النجوم والنجمات للشعب الفلسطيني، كما تم إلغاء أو تأجيل عدد من الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية تضامنًا مع فلسطين.

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