شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للمسرح يؤجل احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر لموعد لاحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، تأجيل احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر، الذى كان من المقرر إقامتها غداً الإثنين، على المسرح القومى، لموعد لاحق سيتم تحديده فيما بعد.

وأهدى المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، درع التكريم لأبناء الراحل محمود ياسين السيناريست عمرو محمود ياسين، والفنانة رانيا محمود ياسين، والفنان محمد رياض، وذلك خلال حفل تكريمه بالمسرح القومي.

وكان الفنان إيهاب فهمي، قد قال خلال حفل تكريم الفنان الراحل محمود ياسين، والذي أقامه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالمسرح القومى: شرفت بأنني كنت طالبا بالمعهد وشاركته في عمل في بداياتي، وعلى الرغم من أنني لم أعش معه كثيراً إلا أنه كان يمتلك ميزة عظيمة وهي أنه يؤثر في كل من يعرفه تأثيراً كبيراً.

وأضاف: وبعد هذا العمل معه نشأت بيننا صداقة، وسألني إذا كنت معينا في أحد المسارح فجاوبته بلا، فطلب مني أن أذهب للمسرح القومي، ولا بد أن أخوض تلك التجربة، لعلي في يوم أكون مديراً للمسرح، وفي عام 2020 عندما عينت كمدير للمسرح القومي وأنا أصعد على السلالم تذكرت كلماته.

وبدأ الحفل بعزف مقطوعات موسيقية للفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ وكانت مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات الغربية "موتسارت وبيتهوفن" وقدمها تريو آلات النفخ الخشبية بالمركز عمرو إمام/ كلارينت، مصطفى سعيد/ كلارينت، رنا نوفل/ آلة الفلوت.