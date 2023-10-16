بالصورة- من داخل الصالة الرياضية..نور الغندور تستعرض رشاقتها بلوك رياضي

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية نور الغندور على الجمهور من داخل الجيم بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظخرت نور الغندور بلوك رياضي رائع اظهرت من خلاله رشاقة جسمها وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.



و في وقت سابق، تلقت نور الغندور العديد من الإنتقادات بعد ظهورها الأخير في مباراة الـ NBA، وإطلالتها التي إعتبرها الجمهور لا تليق بالحدث.

وقد إرتدت نور الغندور جامبسوت ضيق للغاية باللون البني من قماش الساتان، بقصة Off shoulder، وقد نسقت معه حذاء شتوي بقبة عالية وكعب عالي باللون الرمادي، ومجموعة أكسسوارات أضافت لللإطلالة رونقاً خاص.

