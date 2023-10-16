بالفيديو- أصالة تكسر الـ 7 ميلون مشاهدة بأغنيتها "فوق"

ميرنا وليد - بيروت - تواصل الفنانة السورية أصالة بتحقيق نجاح كبير بأغنيتها الجديدة "فوق"، حيث وصلت المشاهدت على هذه الأغنية إلى أكثر من 7 مليون مشاهدة، بعد ما يقارب الأسبوعين على طرحها.



أغنية "فوق" هي إحدى أغاني ألبوم أصالة الأخير "لحقت نفسي"، وهي من كلمات عمر عبده علي، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع موسيقي محمد ياسر، ميكس وماسترغ جاسم محمد.

وتقول كلمات الاغنية:

"فوووق

فوق بقي وخليك فحالك

الف مره انا قولتهالك

وفر الاحساس لنفسك

والنصايح خليهالك

فوق

فوق بقى انت فاكرني يعني

قلبي فغيابك واجعني

روح وكنت نفعت نفسك

لما تبقي فيوم نافعني

انت مبتزهقش من كدبك معايا

ايه فاكرني هبقي حد من الضحايا

انت اخر حد ممكن اعيش عشانه

انت واحد كل همه كان اذايا

روح

روح بقى ولا انت فاضي

انت بالنسبالي ماضي

فتره عدت من حياتي

والحياه موقفتش عادي

روح

هى سيره هعيده تاني

انت بني ادم اناني

ليه اضيع عمري يعني

ع اللي ضيعني واذاني".

