إلهام شاهين تحيي ذكرى محمود ياسين: "أسعدنا بفنه الراقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أحيت الفنانة إلهام شاهين الذكرى الثالثة لوفاة الفنان القدير محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا 14 أكتوبر بعد مشوار طويل من الأعمال الفنية.

ونشرت إلهام عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعها بالفنان الراحل محمود ياسين ولبلبة، وعلقت: "الله يرحم النجم الكبير أستاذنا محمود ياسين .. فى ذكراه السنوية الثالثة نتذكره بكل الخير .. ويتذكره كل جمهوره في كل مكان فى الوطن العربى .. أسعدنا بفنه الراقى الجميل الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة".

وعرض للفنانة إلهام شاهين الفترة الماضية مسلسل "الفريدو"، والمسلسل مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وشارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار.

مسلسل "الفريدو" بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، وندى موسى، وإيمان السيد، وعدد من الفنانين.